Mafya filmlerini andıran aksiyon dolu sahneleri ile şiddetin hat safhada yaşandığı Mad Dogs – 18+ Rival Gang Wars, mobil platformda Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyundur.

Gerçekçi ve etkileyici karakter tasarımları ile oyunculara anı yaşatmayı hedefleyen bu oyunda yapmanız gereken, kendi kahramanınızı seçerek karanlık sokaklarda nefes kesen dövüşlere katılmak ve insanlardan haraç keserek para kazanmaktır.

Azılı suçlulardan kurulu kalabalık bir çete grubunun yönetimini ele alarak çeteye liderlik yapacak ve sokaklardaki her türlü olaya ilk önce siz müdahale edeceksiniz. Çete üyelerinin her birine ölümcül silahlar ve kavgada kullanabilecekleri malzemeler vermelisiniz.

Haraca bağladığınız insanlarla kanlı kavgalara karışarak istediğinizi elde etmeli ve onları mermi yağmuruna tutturmalısınız. Mafya filmlerini aratmayan ve aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çeken eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Strateji oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Mad Dogs – 18+ Rival Gang Wars, geniş bir kitleye hitap etmektedir.