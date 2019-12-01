Mobil strateji oyunları arasında yer alan Magic Siege oynaması ücretsiz yapısı ile geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Magic Siege rekabetçi yapısı ile oyunculara eşsiz bir strateji deneyimi sunmaya devam ediyor. Zombilerin ve canavarların yer aldığı oyunda 6 farklı büyücülük silahı da yer alıyor.

Kendi kalemizi kuracağımız ve onu düşmanlardan korumaya çalışacağımız oyun içerisinde kalemizin seviyesini de yükselterek daha etkili bir hale geleceğiz. Farklı büyücü modellerinin de yer aldığı oyunda, seçtiğimiz büyücü ile kalemize doğru gelen zombileri ve canavarları etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Taktiksel becerilerin yer aldığı yapımda sihir becerileri de elde edecek ve düşman üzerinde kullanabileceğiz.