Magic ViewFinder uygulaması, Android cihazlarınızın kamerasını profesyonel fotoğraf makinesi ayarlarında kullanabilmenizi sağlıyor.

Profesyonel bir fotoğraf makineniz yanınızda olmadığında size büyük kolaylık sağlayacağını düşündüğüm Magic ViewFinder uygulamasının amacı her ne kadar karışık olsa da, çok iyi düşünülmüş diyebilirim. Bir fotoğrafçı veya yönetmen olabilirsiniz, ancak kameralarınız her zaman yanınızda olmayabilir. Magic ViewFinder uygulaması, telefonunuzun kamerası ile çalışarak onu Nikon fotoğraf makinesiymiş gibi kullanabilmenizi sağlıyor. Herhangi bir ortamda bir konuyu kameramla nasıl çekerdim diye düşünmeden, direkt olarak telefonunuzu kullanmanıza imkan tanıyan uygulama özet olarak Nikon kameranızı ve lensinizi taklit ediyor diyebiliriz.

Birçok çerçeveleme önizlemelerini sunan uygulama, bir çekim için görüş alanını tam olarak görmenizde yardımcı oluyor. Menüden kamerayı seçtikten sonra objektifin odak uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Fotoğraf makinenizdeki tüm ince ayarları sizlere akıllı telefonunuzun kamerasında sunan Magic ViewFinder uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.