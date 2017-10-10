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Magnetic Jigsaw 1.00 (Android)
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  5. Magnetic Jigsaw - Android İçin Yapboz Oyunu

Magnetic Jigsaw

1.00
Android
Magnetic Jigsaw
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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Arkadaşınızla beraber oynayabileceğiniz yapboz oyunu

Magnetic Jigsaw,  hem yetişkinlerin hem de çocukların oynayabileceği yapboz - bulmaca oyunu. Diğer yapboz oyunlarına çok daha keyifli oynanış sunan yapımda iki kişilik mod da yer alıyor. Aynı cihaz üzerinden arkadaşınızla beraber oynayabiliyor, eş zamanlı olarak yapbozu tamamlamak için uğraş veriyorsunuz. Android telefon ve tablette oynanabilen yapboz oyununu tavsiye ederim.

Farklı kategorilerde her gün yenilleri eklenen yapbozların yanı sıra kendi fotoğraflarınızdan oluşturulan yapbozları karşınıza çıkarıyor Magnetic Jigsaw. Oyunun adından da anlayacağınız üzere yapbozu oluşturan parçaları yerleştirmek diğer yapboz oyunlarına kıyasla daha kolay. Tabii ki zorluk seviyesini yükselttikçe parçanın ait olduğu yeri bulmak da zorlaşıyor. En kolay seviyede oynarsanız 24 parça, uzman seviyesinde oynarsanız 216 parçadan oluşan bir yapboz karşınıza çıkıyor.

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