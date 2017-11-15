MAKEAPP, nöral ağ teknolojisinden faydalanan makyaj uygulaması olarak Android platformunda öne çıkıyor. Dilediğiniz kişinin portre fotoğrafı üzerinde oynama yapmanıza (makyajlı ve makyajsız) izin veren Android uygulaması, tamamen ücretsiz.

Mobil platformda birçok makyaj yapma uygulamasına denk gelebilirsiniz ancak MAKEAPP, diğerlerinden oldukça farklı çalışıyor. Apple, Samsung, Huawei ve daha pek çok sektörün önde gelen isimlerinin bahsettiği nöral ağ teknolojisinin mobil uygulamalara nasıl yansıyacağını düşünürken karşımıza çıkan MAKEAPP, makyajsız birine makyaj uygulamanızı, makyajlı birini de makyajsız haline çevirmenizi sağlıyor.

Tanıtım görselleri ve videoları etkileyici ancak gerçek kullanıcı deneyimine baktığımızda en azından bayanlar arasında uygulama dediğini yapmıyor. Bu noktada taktiri siz değerli ziyaretçilerimize bırakıyoruz. Yorum bölümünden aldığınız sonuçları bizlerle paylaşabilirsiniz.