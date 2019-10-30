Mobil oyun dünyasına 4’ncü oyununu sunan 4Enjoy Game, Mansion Blast ile şu sıralar oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Mansion Blast ile karşımıza çıkan çeşitli bulmacaları çözecek ve evimizi dekore edebileceğiz. Oyuncular bulmacaları çözdükçe hamle sayısı elde edecek ve hem evlerinin içerisini hem de evlerinin etrafını diledikleri gibi düzenleyebilecekler.

Diğer bulmaca oyunlarında olduğu gibi Mansion Blast’de de amacımız aynı türdeki nesneleri alt alta ya da yan yana 3’lü kombinasyonlar eşliğinde yok etmeye çalışacağız. Aynı renkteki içerikleri patlatarak ilerleyeceğimiz yapım içerisinde eski aile konağını yeniden ayakta durur bir hale getirecek ve eski bu konağı yepyeni bir hale getirmek için ter dökeceğiz.

Bağımlılık yapıcı bir bulmaca oyunu olarak ifade edilen Mansion Blast ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.