Birbirinden eğlenceli ve düşündürücü yüzlerce bulmaca oyununda rol alacağınız Mansion of Puzzles, Android ve İOS sürümler ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve 1 milyondan fazla oyuncunun vazgeçilmezi olan eşsiz bir oyundur.

Karmaşık yapbozları ve eğitici bulmacaları ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, gizli nesneleri bularak yeni mekanların kilidini açmak ve yapbozların eksik parçalarını tamamlamaktır.

Esrarengiz bir konakta dedektiflik yaparak birçok gizemli odayı ziyaret edecek ve kayıp objelerin yerlerini bulmak için mücadele edeceksiniz. Gizli nesneleri bulmak için çeşitli bulmacalar çözecek ve ilginç eşleştirmeler yapacaksınız.

Oyunda yüzlerce bulmaca, eşleştirme yapboz bölümü yer almaktadır. Ayrıca konakta gizlenmiş sayısız nesne ve bu nesneleri bulmanız için size yardımcı olacak birçok ipucu bulunmaktadır.

Bulmacaları çözerek ve yapbozları tamamlayarak konaktaki kayıp eşyaları bulabilir ve seviye atlayarak yeni odaların kapısını açabilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Mansion of Puzzles, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.