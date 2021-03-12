Marble Clash, çocuklar kadar büyüklerin de keyifle oynadığı misket oyununu mobil cihazlara taşıyor. Miniclip tarafından geliştirilen misket oyununda gerçekte olduğu gibi misket oynamayı bilen oyuncularla kapışıyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından misket oyunu severlerle mücadele ediyorsunuz. Misket oyununu özlüyorsanız, Marble Clash’i tavsiye ederim. Marble Clash, Android telefonlara Google Play’den ücretsiz indirilebilir.

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Yeni neslin pek oynamadığı, bilmediği çocukluğumuzun efsane oyunlarından misket (bilye) vurma oyununu mobil oyun formuna getiren bir yapım Marble Clash. Yapay zeka değil gerçek kişilere karşı misket oynuyorsunuz. Klasik ve Puan olmak üzere iki mod var. Klasik modda rakibinizden önce tüm misketleri deliğe sokmanız gerekirken, Puan modunda hedef puana ulaşmak için ter döküyorsunuz. Arkadaşlarınızı ekleyip onlarla oynama, hediye paylaşma şansına sahipsiniz. Her gün ücretsiz ödüller veriliyor. Misketlerinizi güçlendirebiliyorsunuz. Oyun online ancak çevrimdışı (internetsiz) mod da var; interneti kapatıp oynama, tek başınıza oynayarak kendinizi geliştirme şansına sahipsiniz.