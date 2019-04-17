Marul uygulaması, Android cihazlarınızdan çevrenizdeki marketlerden online sipariş verebilmenizi sağlıyor.

Online market alışverişi deneyimi sunan Marul uygulaması, markete gitmenize gerek kalmadan marketi ayağınıza getiriyor. Sisteme üye işyerleri ve çevrenizdeki marketleri inceleyerek dilediğiniz marketten alışveriş yapabileceğiniz Marul uygulamasında seçtiğiniz ürünlerin en tazeleri özenle seçilerek paketleniyor ve kapınıza kadar getiriliyor. Süpermarket, market, hipermarket, şarküteri ve kasap kategorilerinde birçok alternatif sunan Marul uygulamasında sebze, meyve, şarküteri, kahvaltılık, içecek ve daha yüzlerce çeşit ürünü kolayca sipariş verebilirsiniz.

Bulunduğunuz il ve ilçeyi seçtikten sonra bölgenizde hizmet veren marketleri görüntüleyebileceğiniz Marul uygulamasında siparişlerinizin ödemesini de nakit, kredi kartı veya yemek kartları ile yapabiliyorsunuz. Ayrıca, sipariş vereceğiniz marketteki raf fiyatları ile uygulama üzerindeki fiyatların da aynı olduğunu belirtelim.