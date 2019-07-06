Mobil platformda aksiyon ve macera oyunları arasında yer alan Massive Monster Mayhem Match ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

Epic Stroy Interactive imzası ile geliştirilen ve oyunculara ücretsiz olarak sunulan Massive Monster Mayhem Match rengarenk yapısı ile oyunculı canavarlarla dolu bir atmosfere götürüyor. Android ve İOS platformunda oynaması ücretsiz olan yapımda canavarların saldırısı altında olan bir alanı kurtarmaya çalışacağız.

Hızlı savaşların yer alacağı oyunda birbirinden farklı şampiyonlar ve canavarlar arasından seçimler yapacak, kendi ekibimizi oluşturmaya çalışacağız. Oyuncular seçtikleri ekip üyelerini geliştirebilecek ve eskisinden daha güçlü bir hale getirebilecekler.

Yoğun görsel efektler ile oyunculara fanfastik bir savaş atmosferi sunan yapımda seviye sistemi de yer alacak. Seviyemiz arttıkça daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız. 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım tamamen ücretsizdir.