Maximum İşyerim uygulaması ile Android cihazlarınızdan işyerinizdeki finansal işlemleri kolaylıkla yönetebilirsiniz.

İşletmeniz Maximum üye işyeri ise Maximum İşyerim uygulaması üzerinden ihtiyaç duyabileceğiniz tüm işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. İşyerinizdeki işlemlerin dökümünü alabileceğiniz Maximum İşyerim uygulamasında, gün içerisinde ne kadar kazandığınızı da takip edebilirsiniz. İlgili haftada blokesi kaldırılacak taksitli işlem tutarlarınızı da görüntüleyebileceğiniz Maximum İşyerim uygulamasında, ticari kartlara özel kampanyaları da takip edebilirsiniz.