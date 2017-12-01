Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Maze Light mobil oyunu, oldukça sakinleştirici olduğu kadar zekayı da zorlayan ve sıkılmadan oynayacağınız bir bulmaca oyunudur.

Maze Light mobil oyununda adeta sadece oyuncunun konforu düşünülmüş. Oyunda hiçbir süre baskısı ya da hamle sayısı sınırı bulunmuyor. Son derece rahatlatıcı bir müzik bulmaca esnasında size eşlik ederken tıkandığınız yerde sınırsız sayıda ipucu da alabiliyorsunuz. Sözün özü stressiz ve rahat bir şekilde bulmacanızı çözebilirsiniz.

Bulmacaların içeriğine değinecek olursak da oyun platformunun karelerle bölünmüş olduğunu görüyoruz. Her karenin içinde de bazı çizgiler bulunuyor. Sizden istenen tüm çizgileri birbirleriyle bağlantılı hale getirmek. Bunu başardığınızda bir sonraki bölüme geçmeye hak kazanacaksınız. Boş vaktini keyifli bir uğraşla geçirmek isteyen kullanıcılar için Maze Light mobil bulmaca oyunu Google Play Store’da ücretsiz.