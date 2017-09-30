mDoğa uygulaması Doğa Koleji öğrencilerine özel bir öğrenme ortamı sunuyor.
mDoğa uygulaması Android cihazlar üzerinden öğrencilere özel bir öğrenme ortamı sunuyor.
Doğa Koleji tarafından örnek sayılabilecek bir proje olarak gördüğüm mDoğa uygulaması, öğrencilerin sadece okulda değil istediği yerden öğrenmeleri için uygun bir zemin hazırlıyor. Ders içeriklerini mobil cihazlar üzerinden görebileceğiniz gibi tarama testleri, alıştırmalar, TEOG sınavları, yazılı ve ödev soruları gibi içerikler de mDoğa uygulamasında sunulmuş durumda.
Sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin de kullanabileceği uygulamada öğrencilere yönelik paylaşımlar yapılabiliyor. Öğrencilerinizin görmesini istediğiniz içerikleri paylaşabilir, alıştırmalar ve tarama testleri gibi içerikleri hazırlayıp sunabilirsiniz. Kendinize özel bir takvim de hazırlayabileceğiniz uygulamayı kullanabilmek için kurumsal okul üyeliği gerektiğinden, uygulama sadece Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri tarafından kullanılabiliyor.
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