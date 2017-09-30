mDoğa uygulaması Android cihazlar üzerinden öğrencilere özel bir öğrenme ortamı sunuyor.

Doğa Koleji tarafından örnek sayılabilecek bir proje olarak gördüğüm mDoğa uygulaması, öğrencilerin sadece okulda değil istediği yerden öğrenmeleri için uygun bir zemin hazırlıyor. Ders içeriklerini mobil cihazlar üzerinden görebileceğiniz gibi tarama testleri, alıştırmalar, TEOG sınavları, yazılı ve ödev soruları gibi içerikler de mDoğa uygulamasında sunulmuş durumda.