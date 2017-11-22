Medals of War, İkinci Dünya Savaşı temalı bir başka gerçek zamanlı çok oyunculu strateji - savaş oyunu. Savaşçıların kart biçiminde karşımıza çıktığı, savaş esnasında birimleri dilediğimizce kontrol edebildiğimiz multiplayer savaş oyununda dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadele ediyoruz.

Yüksek kalitede grafiklerine rağmen ufak boyutlu olmasıyla beğenimi kazanan 2. Dünya Savaşı üzerine kurulu strateji oyununda savaşlar sadece PvP modunda yapılıyor. Kırmızı ve mavi olmak üzere iki taraf var. Son derece ufak haritalarda karşılıklı hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Farklı yeteneklere sahip güçlü, cesur askerlerimizle karadan savaşarak çoğu zaman zafere ulaşıyoruz ancak güçlü düşmanlarda hava desteğini de almamız gerekiyor. Savaşlar çok uzun süreli değil. Dolayısıyla yoldayken açıp oynayabilirsiniz.

Tepe kamera açısından oynanan strateji - savaş oyunlarını seviyorsanız Medals of War’u tavsiye ederim. Türkçe dil desteği de mevcut.

Medals of War Özellikleri: