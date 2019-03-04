Medieval Dynasty Game of Kings

Kral öldü, yaşasın yeni kral sensin: Majesteleri, üzüntülerimle, size Kral’ın öldüğünü bildirmeliyim. Şimdi tahta geçip krallığı yönetme sırası sizde. Hanedanlığınızı ayakta tutabilir misiniz? Medieval Dynasty, Orta Çağ'da MS 476 ile 1492 yılları arasında, krallığınıza hükmetmeniz gereken bir oyundur.

Farklı krallar kalende tahta geçecek ve herbirinin kendi erdem ve delilikleri olacak. Bazen delirmiş bir kralın, bazen bilge bir kralın rolünü oynarken, bazen kararlar vermeniz gerekecek.Yıllar geçtikçe, krallığın istikrarını korumak için karar verici rolünü oynamak zorunda kalacaksınız. Devletlerin sadakatini kazanmayı ve hanedanlığınızın krallarını tahttan indirmek isteyen isyanları bastırmayı başarabilecek misiniz? Savaş ve kıtlığın yurttaşlarınızı yok etmesini engelleyebilecek misiniz?

Neye karar verirseniz verin, etkileri ve sonuçları olacak. Bu, seçimler oyununda hamlelerinizi akıllıca planlamalısınız!



