Ortaçağda güçlü bir imparatorluk kurarak etrafınızdaki devletlerle ganimet savaşları yapabileceğiniz ve yeni yerler fethederek imparatorluğunuzun sınırlarını genişletebileceğiniz Medieval Wars Free, mobil platformda Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve heyecan verici savaş senaryoları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, ortaçağda yer alan imparatorluklardan dilediğinizi seçerek yönetimi ele almak ve geçmişte yaşanmış büyük savaşlardan esinlenerek hazırlanmış stratejik mücadelelerde rol alarak rakiplerinize diz çöktürmek için çaba göstermektir.

İngiltere, İtalya, Fransa ve daha onlarca Avrupa ülkesini işgal ederek vergiye bağlayabilir ve ülkenizi geliştirebilirsiniz.

Oyunda 25 farklı misyonda hazırlanmış toplam 4 tarihi savaş yer almaktadır.

Ayrıca birkaç farklı savaş metodu ve tarihten esinlenerek hazırlanmış onlarca senaryo bulunmaktadır.

Strateji oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlere hizmet veren v Medieval Wars Free ile farklı özelliklere sahip onlarca askeri birlikten yararlanarak kendi ordunuzu kurabilir ve nefes kesen savaşlara katılabilirsiniz.