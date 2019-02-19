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Merge Farm 2.2.1 (Android)
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  5. Merge Farm - Android İçin Bulmaca Oyunudur

Merge Farm

2.2.1
Android
Merge Farm
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Bulmacalar çözerek çiftliği idare edeceğiz.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Merge Farm kitlesini genişletmeye devam ediyor.

Gram Games Limited tarafından geliştirilen ve geniş kitlelere ulaşmaya devam eden yapımda oldukça renkli içerikler bizleri karşılıyor. Birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacağımız oyunda bir çiftliği idare etmeye çalışacağız. Bildiğimiz çiftlik oyunlarından çok daha farklı bir yapıda karşımıza çıkacak olan oyunda seviye sistemi de yer alacak.

Oyuncular seviyelerini yükselttikçe daha zorlu görevler ve bulmacalar ile karşılaşacaklar. Oyun içerisinde kombolar yapabilecek ve daha hızlı bitkiler yetiştirebileceğiz. Görsel efektler ile süslenen yapımda sadece tek bir parmak hareketi ile bulmacaları çözmeye çalışacağız. İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım tamamen ücretsizdir.

İyi oyunlar dileriz.

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