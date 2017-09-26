Eğer günlük hayatta çok dikkatliyseniz Step oyunu tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Step oyununda, sizden verilen adımları takip etmeniz ve daha sonra bu adımları yeniden uygulamanız isteniyor. Oldukça basit görünen bu istek ilerleyen bölümlerde çok zor bir hal alacak.

Step bir dikkat oyunudur. Oyunda boşlukta bir platform bulunuyor ve tüm maceranız bu platformda geçiyor. Oyunun asıl amacı ise oldukça basit. Oyunda size belirli şekillerde hareketler gösteriliyor. Daha sonra da sizden bu hareketleri tekrar uygulamanız isteniyor. Eğer herhangi bir adımı kaçırırsanız bulunduğunuz bölüme yeniden başlamak zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden herhangi bir noktayı atlamadan aynı hareketleri yapmaya özen gösterin. Step oyununda birbiriden farklı birçok bölüm bulunmakta. Tüm bölümlerde de size verilen hareketi takip ediyor ve daha sonra uyguluyorsunuz. Siz de birbirinden farklı onlarca bölümü oynayarak Step oyununda kendi başarı sıralamanızı oluşturabilirsiniz.

Eğlenceli müzikleri ve renkli grafikleriyle birlikte Step oyununu oynarken stresinizi atacaksınız. Eğer boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyun arıyorsanız hemen şimdi Step'i indirin ve eğlenceye başlayın!