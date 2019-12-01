Eğlenceli eşleştirmeler yaparak lezzetli pasta ve yemekler pişirebileceğiniz Merge Bakery, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere sunulan ve ücretsiz olarak hizmet veren eşsiz bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, pasta dilimleri ve çeşitli yiyeceklerden oluşan onlarca eşleştirme bloğunu uygun şekillerde birleştirerek puan toplamak ve yeni yemeklerin kilidini açmaktır.

Hayalinizdeki restoranı açarak yüzlerce müşteriye hizmet verebilir ve lezzetli yiyecekler yapabilirsiniz. Yeni tariflere ulaşmak için müşterilerinizi memnun etmeli ve eşleştirmelerde başarılı olmalısınız. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Eşleştirmelerde en az 3 aynı bloğu yan yana getirmeli ve blokları patlatarak puan toplamalısınız. Bu sayede görevleri tamamlayabilir ve yeni lezzetler keşfederek müşterileri sayınızı artırabilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Merge Bakery ile sizde kendi pastanenizi inşa edebilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.