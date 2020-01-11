Merge Down, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve renkli blokları patlatmalısınız. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebileceğim Merge Down sizleri bekliyor.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Merge Down oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.