Octopus Games LLC tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Merge Fairies bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Android ve iOS platformunda yayınlanan Merge Fairies’de birbirinden farklı bulmacalara ev sahipliği yapacak. Gizemli ve bir o kadar da büyülü adaları keşfetmeye çalışacağımız oyun içerisinde rengarenk bir içerik bizleri bekliyor olacak.

Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı yapım da farklı nesneleri birleştirerek yepyeni nesneler meydana getirebileceğiz. 100’den fazla mistik yaratığın da yer aldığı oyun içerisinde en büyük koleksiyonu toplamaya çalışacağız.

50 farklı zorluğun yer aldığı oyun içerisinde 100’den fazla farklı nesne de yer alıyor. Benzeri görülmemiş melez yaratıklar yapabileceğimiz oyun da dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı da mücadele edeceğiz.

Haftalık ödüllerin de yer aldığı yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.