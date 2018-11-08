Merge Gnomes, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Zaman geçirmek için tercih edebileceğiniz oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz. Altınlar toplayarak ilerleyebileceğiniz oyunda cüceleri bir araya getirerek daha büyüklerini elde edebiliyorsunuz. Altın toplamak için birbirinden farklı karakterleri elde edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken cüceleri sürükleyip bırakmak. Farklı sandıkları da açarak daha fazla para kazanabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz Merge Gnomes oyunun mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Renkli görselleri ve harika atmosferiyle de dikkatimizi çeken Merge Gnomes, sizleri bekliyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz zor.

Merge Gnomes oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.