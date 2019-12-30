Farklı rakamlardan oluşan onlarca kare blok arasından uygun eşleştirmeleri yaparak blokları eritmek için mücadele edeceğiniz Merge Minus, bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olara hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Zeka geliştirici bulmacaları ve düşündürücü özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, 5’erli satır ve sütunlarda yer alan farklı rakamlardan yararlanarak hedefteki sayıları bir araya getirmek ve eşleştirme bloklarını azaltarak yolunuza devam etmektir. Her satırda ve sütunda farklı renklere boyanmış kare kutucukların içerisinde bulunan çeşitli rakamlar yer almaktadır.

Size verile 3 farklı hamle rakamından yararlanarak eşleştirme tahtasındaki dengeyi bozmalı ve aynı sayıdan oluşan en az 3 bloğu birleştirerek küpleri patlatmalısınız.

Elinizdeki hamle rakamlarını kullanarak isterseniz bulmaca tahtasındaki rakamları artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bu sayede eşleştirmeye uygun bloklar oluşturabilir ve puan toplayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve zihin açıcı bulmacaları ile dikkat çeken Merge Minus, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyundur.