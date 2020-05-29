Android ve iOS platformunda oyunculara sunulan Merge Monsters Collection bulmaca oyunu olarak geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Octopus Games LLC tarafından geliştirilen Merge Monsters Collection’da oyuncular hem hareketli hem de renkli bir atmosfer ile karşılaşacaklar. 50’den fazla çeşitli canavarın yer aldığı yapım da oyuncular canavarları toplamaya çalışacaklar.

Yapım içerisinde yer alan canavarların her birinin kendine has özellikleri ve yetenekleri yer alıyor. Oyuncular tüm canavarları toplayarak zeki stratejiler oluşturacaklar.

Görsel efektlerin de yer aldığı yapım içerisinde oyuncular çeşitli ses efektleri ile daha da sürükleyici bir oynanış ile karşılaşacaklar. Rengarenk içerikler eşliğinde oyuncular canavarlarını geliştirecekler.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan başarılan yapım günümüzde 5 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.