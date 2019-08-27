Merge Neon Car yeni eğlence birleşme oyunudur. Basit araba oyununun tadını çıkar, tüm neon arabaları topla ve birleştir.

Her bir birleşen arabanın kontrolünü elinize alın. Para kazanmak için araba satın alın, arabaları birleştirin ve yarış pistini yönetin. Yeni garaj yuvalarının kilidini açın ve genişletin. Ile olayları keyfini çıkarın: neon arabalar, savaş arabaları, kas arabaları veya birleştirme uçağı. Otomobil birleşme imparatorluğunu şimdi başlat!

Merge Neon Car Özellikleri