Merge Quest, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz deneyim sunan oyunda farklı karakterleri kontrol edebiliyor ve karakterlerinizi geliştirerek rakiplerinize meydan okuyabiliyorsunuz. Büyük bosslara meydan okuyabileceğiniz oyunda farklı oyun modları yer alıyor. Onlarca farklı oyun içeriğiyle de dikkatimizi çeken oyunda guidlere katılarak ekibinizi büyütebiliyorsunuz. Renkli görsellerin ve harika animasyonların yer aldığı oyunda tam bir görsel şölen yaşayabiliyorsunuz. Eşleştirme yaparak karakterlerinizi kontrol edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Reflekslerinizi de iyi kullanmanız gereken Merge Quest oyunu mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun. Bu tarz oyunları seviyorsanız Merge Quest sizleri bekliyor.

Merge Quest oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.