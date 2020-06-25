Xiaomi Mi Calendar Android İndir: Modern, sade, kullanışlı takvim uygulaması
Xiaomi Mi Calendar, Android telefonunuzun takvim uygulamasından memnun değilseniz alternatif olarak indirip kullanabileceğiniz sade, modern bir takvim uygulaması. Xiaomi’nin reklamsız ve ücretsiz takvim uygulaması Mi Calendar, şu an için sadece MIUI ROM’unu çalıştıran cihazları destekliyor.
Xiaomi’nin resmi takvim uygulaması Mi Calendar’ın 100 milyonun üzerinde kullanıcısı var. Android telefonunuzla yüklü gelen takvim uygulamasının arayüzünü beğenmiyor veya kullanışsız buluyorsanız alternatif seçenekler arasında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğüm takvim uygulamalarından biri. Mi Calendar’ın öne çıkan özeliklerinden bahsedecek olursak:
- Verimlilik: Ay, hafta ve gün görünümü arasında hızlıca geçiş yapın. Hatırlatıcılar’ı kullanarak etkinliklerinizle birlikte yapılacaklar oluşturun ve görüntüleyin.
- Geleneksel Olun: Panchang (Hindu takvimi) ve Hicri takvim tarihlerini takip edin.
- Tüm Takvimlerinizi Eşitleyin: Tüm takvimleriniz tek bir yerde - Google Takvim, Exchange dahil telefonunuzdaki tüm takvimlerle çalışır. Gmail’inizden etkinlikler (uçuş, otel, konser, restoran rezervasyonları ve daha fazlası) takviminize otomatik olarak eklenir.
- Regl: Adet döneminizi takip etmek için birden fazla uygulama indirmenize gerek yok. Artık kendi takviminizle bunu yapabilirsiniz.
- Günlük Akış: Komik videolar, maç programları, hava durumu, burç yorumu ile güncel kalın.
- Seyahatleriniz İçin Hazırlıklı Olun: Yaklaşan uzun hafta sonları ve tatilleri takip edin veya planlayın.
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