Xiaomi Mi Calendar, Android telefonunuzun takvim uygulamasından memnun değilseniz alternatif olarak indirip kullanabileceğiniz sade, modern bir takvim uygulaması. Xiaomi’nin reklamsız ve ücretsiz takvim uygulaması Mi Calendar, şu an için sadece MIUI ROM’unu çalıştıran cihazları destekliyor.

Xiaomi’nin resmi takvim uygulaması Mi Calendar’ın 100 milyonun üzerinde kullanıcısı var. Android telefonunuzla yüklü gelen takvim uygulamasının arayüzünü beğenmiyor veya kullanışsız buluyorsanız alternatif seçenekler arasında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğüm takvim uygulamalarından biri. Mi Calendar’ın öne çıkan özeliklerinden bahsedecek olursak: