Mi Home uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan akıllı ev cihazlarınızı uzaktan yönetebilirsiniz.

Evinizde Xiaomi marka akıllı ev ürünleri kullanıyorsanız ve evde yokken de bu cihazları yönetmek istiyorsanız, Mi Home uygulamasını kullanabilirsiniz. Kapı sensörleri, aydınlatma, klima ve ısıtıcılar, termostat, kapı zili, kameralar ve daha birçok cihazı kolayca ekleyebileceğiniz ve çeşitli ayarlarını uzaktan değiştirebileceğiniz Mi Home uygulaması size büyük kolaylık sağlıyor.

Evden çıkmadan aydınlatma ürünlerini açık bıraktıysanız, tasarruf etmek için evden çıkarken ısıtıcı değerlerini düşürdüyseniz ya da evinizi uzaktan izlemek istiyorsanız, bunların hepsini tek bir platform üzerinden yönetmenize izin veren Mi Home uygulamasında ağ üzerinden bağlantı kurmanız yeterli oluyor. Evinizin güvenliğini ve çeşitli ürünlerin yönetimini sağlayabileceğiniz Mi Home uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.