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Migros Hemen 1.0.1.1 (Android)
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  4. Migros Hemen - Android için Online Market Alışverişi Uygulaması

Migros Hemen

1.0.1.1
Android
Migros Hemen
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Migros Hemen uygulaması üzerinden yapacağınız alışverişleriniz 30 dakikada kapınıza kadar getiriliyor.

Migros Hemen uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan market alışverişi yaptığınızda 30 dakikada teslim ediliyor.

Sanal Market hizmetiyle online market alışverişi deneyimi sunan Migros, yeni hizmeti ile yaptığınız alışverişleri 30 dakikada teslim ediyor. Çok vaktinizin olmadığı zamanlarda işinizi kolaylaştıracak Migros Hemen uygulamasında kahvaltılık, et ve tavuk ürünleri, süt ürünleri, içecekler, meyve ve sebze gibi birçok kategorideki ürünleri dakikalar içerisinde sepetinize ekleyerek sipariş işlemlerinizi tamamlayabiliyorsunuz.

Alışverişlerinizi ortalama 30 dakika içerisinde getirme güvencesi sunan Migros Hemen uygulamasında, tahmini teslimat sürelerini görebileceğiniz gibi kuryeyi harita üzerinden canlı olarak da takip edebiliyorsunuz. Şimdilik sadece İstanbul’da hizmet veren Migros Hemen uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, ilerleyen zamanlarda tüm şehirlerde uygulanacak olan Migros Hemen hizmetinden faydalanabilirsiniz.

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