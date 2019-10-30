Mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Mini TD 2, çeşitli kuleler inşa ederek labirentlerin arasından ilerlemeye çalışan yabancı cisimleri etkisiz hale getirmek için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve rahatlatıcı müzikleri ile eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, labirentlerden oluşan büyük bir mekanda çeşitli bölgelere kuleler yaparak parkurda hareket eden yabancı cisimleri vurmak ve kulelerinizi korumaktır. Mavi renklerin hakim olduğu geniş bir platformda mücadele ederek kırmızı renkli objeleri yok etmeli ve görevleri tamamlayarak gittikçe daha zorlu bölümlerde savaşmalısınız. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda keyifle oynayacağınız 50’den fazla zorlu seviye ve düşmanlarınızı alt edebileceğiniz sayısız strateji yer almaktadır. Doğru bölgeye konuşlanarak yabancı cisimleri vurabilir ve puan toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Mini TD 2’yi ücretsiz olarak oynayabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.