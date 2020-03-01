Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşacağınız ve ücretsiz olarak cihazınıza kuracağınız Miragine War, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip güçlü askerlerden kurulu dev bir orduyu komuta ederek aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve ganimet kazanmak için mücadele edeceğiniz eşsiz bir oyundur.

Sürükleyici savaş senaryoları ve kaliteli tasarımı ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, kendi imparatorluğunuzu inşa ederek güçlü bir orduya sahip olmak ve etrafınızdaki ülkelerle savaşarak yeni yerler fethetmektir.

İmparatorluğunuzun sınırlarını genişleterek daha büyük bir ülkeye sahip olabilir ve ticarete atılarak ordunuzu güçlendirebilirsiniz. Seviye atladıkça farklı kategorilerden askerlerin kilidini açabilir ve ordunuza takviyelerde bulunabilirsiniz.

Atlı, baltalı, kılıçlı, oklu, mızraklı, tüfekli ve daha onlarca farklı silahı kullanabilen askeri birlikleri kullanarak rakiplerinizle nefes kesen savaşlar yapabilir ve stratejik hamlelerle düşmanlarınızı yenebilirsiniz.

Mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan Miragine War, bağımlısı olacağınız sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.