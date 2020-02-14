Mirror Puzzle oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Her birinin el yapımı olduğu şekilleri özenle tamamlarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. İlginç kategorilerin bulunduğu oyunda yapmanız gerekenler çok basit. Size verilen el yapımı tabloları parçaları birleştirerek elde etmeye çalışmalısınız. Her oyun farklı parça ve parça sayılarında oluşabilir. Kolay seviyeyle başlayan oyun sonra oyuncuları zorlayan seviyelerle şaşırtıyor. Böyle durumlarda kullanabileceğiniz güçlendirici ile ipucu alabilirsiniz.

Basit ve bir o kadar da eğlenceli oyun beyin egzersizi yapmak isteyenler için birebir. Ayrıca ücretsiz ve internet olmadan da oynayabileceğin pratik bir oyun. Sıkıldığında veya boş zamanlarını değerlendirmek istediğinde senin yanında olacak rengarenk bir oyun.

Şekilleri tamamlamak ve yeni seviyelerin kilidini açmak için aynadaki yansımayı kullanın. Eğlenirken öğrenmek istiyorsan bu oyun tam sana göre. Sen de oyunu indirerek maceraya ortak olabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.