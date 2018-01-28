MOCR uygulamasıyla Android cihazlarınızdan videolarınızı kolay bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Video düzenleme uygulaması olarak karşımıza çıkan MOCR, başlangıçta biraz karmaşık olarak görünse de alışma sürecinden sonra oldukça başarılı çalışmalara imza atabileceğiniz bir araç diyebilirim. Düzenlemek istediğiniz videolara fotoğraf, GIF ve videoları katman olarak ekleyebileceğiniz uygulamada yeniden boyutlandırma, kırpma, döndürme ve taşıma gibi temel video düzenleme seçenekleri de bulunuyor.

Uygulamayı başlattığınızda, düzenleme işlemleriyle ilgili yönergeler sunulmuyor fakat bunu da zamanla öğreneceğinizi düşünüyorum. Başarılı efektler ve animasyonları kullanabileceğiniz MOCR uygulamasında videolarınıza harici bir ses ekleyebileceğiniz gibi ilgili videodaki sesi de silebiliyorsunuz. Videolarınızın hızını da ayarlayabileceğiniz MOCR uygulamasının Android 5.0 ve üzeri cihazlarda kullanılabildiğini hatırlatalım.

Uygulama özellikleri