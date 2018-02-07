Money Pro uygulaması kişisel finans yönetimi konusunda Android cihazlarınızdan size yardımcı oluyor.

Bütçe takip uygulamaları arasında en popüler uygulamalardan biri sayabileceğimiz Money Pro uygulaması, gelir ve giderlerinizin takibinde sizlere kolaylık sağlıyor. Aylık gelirinizi ekledikten sonra harcamalarınızı tek tek not edebileceğiniz uygulamada, her ay düzenli olarak eklenecek harcamaların girişini de yapabilirsiniz. Ödeme tarihi yaklaşan veya geçen faturalar için uyarı bildirimleri de gönderen Money Pro uygulamasında, harcamalarınıza fiş, makbuz ya da sesli notlar ekleyebiliyorsunuz.

Çoklu para birimi desteği de sunan Money Pro uygulamasında nakit akışını grafikler veya tablolar üzerinde inceleyebilmeniz de mümkün. Verilerinize kimsenin erişememesi için parola koruması ekleyebileceğiniz uygulamada verilerinizi yedekleyebiliyor, dahili hesap makinesiyle uygulamadan çıkmadan hesaplama işlemlerinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri