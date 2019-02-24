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Monster Defense King 1.0.3 (Android)
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  4. Monster Defense King - Android İçin Strateji Oyunu

Monster Defense King

1.0.3
Android
Monster Defense King
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Canavar yetiştir, güçlendir ve karşı takımı yen.

Çeşitli canavar türleri yetiştir ve düşmanları alt et. Zaferi elde etmek için düşmanın özel becerilerine dayalı bir strateji uygulamalısınız: Eşsiz becerilere sahip çok sayıda canavar var. Seviyelendirme, yükseltme, uyanma ve aşkın geçerek canavarlarını güçlendirebilirsin. 

Sayısız kademeler 3 modda mevcuttur: Normal, Sert, Cehennem. Oyun Otomatik Savaş ve Hızlı Savaş'ı destekliyor. Günlük görevler ve çeşitli başarılar var. Bu başarıları sağlayarak oyun başarılar listesinde ve aynı zamanda Liderler Tablosunda yerinizi alabilir, arkadaşlarınızla kapışabilirsiniz. Ağ bağlantısı gerektirmeyen bu strateji oyununda gücünüzü gösterin.

Laboratuarda gücü ve savaş kapasitesini arttırmak için çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmaları yaparak savaşçılarınızı daha güçlü hale getirin ve kalabalık savaşları kazanın.

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