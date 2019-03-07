Moof, Türk yapımı sonsuz hayatta kalma oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Gözü yormayan, minimalist stil grafikleriyle kendisine çeken arcade oyunda topu dönen çemberde düşürerek ilerliyorsunuz. Zorluk seviyesinin en üste çekildiği oyun, tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle her yerde rahat oynanış sunuyor. Beceri ve sabır gerektiren zor mobil oyunları seviyorsanız, kesinlikle indirmelisiniz.

Türk yapımı mobil oyunlar arasında olan Moof, reflekslerine, odaklanma gücüne ve sabrına güvenen herkese açık bir oyun. Her yaştan kişinin oynayabileceği şekilde tasarlanan oyun, vakit geçirmek için birebir. Toplu taşımada, otobüste, metroda, misafirlikte, molada ya da cafede arkadaşınızı beklerken zaman geçirmek için hemen bir iki el atıp dilediğiniz vakit yeniden oynamaya devam edebileceğiniz bir top zıplatma oyunu. Oyunda topun ağaçlar üzerinden zıplamasına yardımcı oluyorsunuz. Dönen çember içine konumlandırılmış ağaçlar üzerinden zıplayarak çemberin boşluğundan kendinizi aşağı bırakıyor, bu şekilde düşerek puan topluyorsunuz.