Mopria Print Service uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Mopria sertifikalı yazıcılarınızdan baskı alabiliyorsunuz.

Android cihazlar için kablosuz yazdırma desteği sunan Mopria Print Service uygulaması , Wi-Fi bağlantısı üzerinden uyumlu yazıcıları otomatik olarak algılıyor ve yazdırma işleminizi kolayca başlatmanızı sağlıyor. Bazı Android ve Amazon cihazlarda önceden yüklenen uygulama, sizin cihazınızda yüklü değilse manuel olarak yükleme yapmanız gerekiyor.

Akıllı cihazlarınızı kablosuz ağ üzerinden ya da Wi-Fi Direct ile Mopria onaylı bir yazıcıya bağlayarak fotoğraf, belge ve internet sayfalarını kolayca yazdırabileceğiniz Mopria Print Service uygulamasında renk, kopya sayısı, kağıt boyutu, sayfa aralığı ve kağıt yönü gibi ayarlamaları da yapabilirsiniz.

Desteklenen yazıcılar: Canon, Dell, Epson, Fuji Xerox, Gestetner, HP, Infotec, Konica Minolta, Kyocera, Lanier, Lenovo, Lexmark, Marvell, NEC, NRG, Pantum, Qualcomm (CSR), RICOH, Samsung, Savin, Sharp ve Xerox.