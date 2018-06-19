Moto Display uygulaması Android cihazlarınızın kilidini açmadan bildirimleri ve saati görmenizi sağlıyor.

Motorola’nın geliştirdiği Moto Display uygulaması, akıllı telefonlarınızda gelen bildirimleri görmek ya da saat ve tarihi görmek için telefonu uyandırmanıza gerek kalmadan her şeyi sizlere göstermeyi amaçlıyor. Uygulamalardan gelen bildirimleri sırasıyla görebileceğiniz uygulamada, birden çok bildirimi görmek için ekranı sola veya sağa kaydırmanız yeterli oluyor.

Cihazınız kilitliyken ekranda saati gösteren Moto Display uygulamasında, bu ekrana yerleştireceğiniz uygulama kısayolları da size bazı zamanlarda hız kazandırabiliyor. Kullanıcıların işini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen Moto Display uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.