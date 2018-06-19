Moto Photo Editor uygulamasında Android cihazlarınızdaki fotoğrafları gelişmiş bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz.

Motorola’nın geliştirdiği Moto Photo Editor uygulaması, fotoğraflarınız üzerinde çeşitli çalışmalar yapabilmeniz mümkün kılıyor. Fotoğraflarda seçtiğiniz alanlara bulanıklık efekti uygulayabileceğiniz Moto Photo Editor uygulamasında, bir odak noktası belirleyerek fotoğrafta öne çıkarabilmeniz de mümkün.

Fotoğraflarınıza derinlik katmak veya bir nesneyi öne çıkarmak için siyah-beyaz efektini de kullanabileceğiniz uygulamada, bir kişi veya nesnenin dışındaki alanı seçerek bu alanı siyah-beyaz efektiyle boyayabiliyorsunuz. Fotoğraflarınızda arka planı değiştirmek ve farklı bir ortamda bulunmuş hissi vermek istiyorsanız bunu da kolaylıkla yapabilme imkanı sunan Moto Photo Editor uygulamasında fotoğraflarınızı boyutlandırma ve seçilen kısımları taşıma araçlarına da sahip olabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri