My Renault uygulaması Android cihazlarınız üzerinden Renault marka araçlarınız için çeşitli destek işlevleri sunuyor.

Tüm Renault marka araçlar için kullanılabilen My Renault uygulamasında, aracınızı kaydettikten sonra mevcut garanti ve hizmet sözleşmelerini görüntüleme, geçmiş bakım programları ve gelecek bakım programlarını görme gibi ayrıntıların yanında ihtiyaç duyduğunuzda ulaşabileceğiniz yardım hattı ve araç yardımıyla iletişime geçmenizi kolaylaştırıyor.

Bölgenizde bulunan yetkili Renault bayilerini de harita üzerinden görüntüleyebileceğiniz uygulamada, hızlı ve pratik bir şekilde bayi ziyareti ve bakım hizmeti için randevu alabiliyorsunuz . Kişiye özel teklifler de sunan My Renault uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri