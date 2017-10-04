My Talking Bear Todd, oyunun adından ve görsel çizgilerinden de anlayacağınız üzere daha çok küçük yaşta mobil oyunculara hitap eden bir yapım. Oyuna ismini veren sevimli ayı dostumuzla zaman geçirdiğimiz Android oyununda gerçekte bir ayıyla asla yapılamayacak ne kadar şey varsa hepsini yapıyoruz.

Android telefon ve tabletinizde oyun oynamayı seven çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için indirebileceğiniz oyunlardan biri Konuşan Ayım Todd. Diğer ayıların aksine arkadaş canlısı olan ve eğlenmeyi seven Todd ile vakit geçirmek anlatılamaz bir duygu. Top oynama, televizyon seyretme, dans etme, yürüyüş gibi aktivitelerin yanı sıra elbette karnı acıktığında besleme, uyutma gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılıyoruz en iyi arkadaşımızın.

Todd’un yaşam alanını da dilediğimizce tasarlamamıza izin veren simülasyon oyunu, tamamen ücretsiz.