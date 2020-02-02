Sevimli bir yaratığı besleyerek onunla konuşabileceğiniz ve her türlü ihtiyacını gidererek çeşitli aktiviteler yapacağınız My talking Booba, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve sürükleyici bölümleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sevimli yaratığınızla ilgilenerek onun her türlü yaşamsal faaliyetlerini sağlamasında yardımcı olmak ve bir dizi görevi yerine getirerek seviye atlamaktır.

Karakterinizin yemek yeme, diş fırçalama, uyuma, kıyafet giyme, banyo yapma, tırnak kesme, oyun oynama ve daha birçok ihtiyacını bizzat gidererek günlük görevleri tamamlamalı ve çeşitli aktivitelerde rol alarak altın toplamalısınız. Bu sayede yaratığınız için yeni kıyafetler ve eşyalar alabilirsiniz.

Evini dilediğiniz gibi düzenleyebilir ve karakterinizin mutluluk seviyesini artırabilirsiniz.

Simülasyon ve rol yapma oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan My talking Booba, 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen ve bağımlılık yapan kaliteli bir oyun olarak dikkat çekmektedir.