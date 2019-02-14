N Kolay uygulaması ile Android cihazlarınızdan bono işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Aktif Bank’ın sunduğu N Kolay uygulaması, bono işlemleri ni akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirebilmenizi sağlayan bir finans uygulaması olarak öne çıkıyor. Aktif Bank müşterisi olarak günlük yüksek getiri avantajları sunan N Kolay Bono hizmetinden faydalanabileceğiniz N Kolay uygulamasında, üyelik işlemlerinizi da kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

Üyelik işleminin ardından diğer bankalardaki hesaplarınızdan EFT yaparak N Kolay Bono hizmetinden faydalanabileceğiniz N Kolay uygulamasında, bono işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bonolarınızın son 7 gün, 1 ay ve 1 yıllık dönemlerdeki bakiyelerini takip edebileceğiniz N Kolay uygulamasında, yatırım yapmadan önce getiri hesabı için hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Tüm EFT işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirmenize de olanak tanıyan N Kolay uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.