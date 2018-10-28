Namaz Vakitleri Pro uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan namaz vakitlerini takip edebilirsiniz.

Namaz vakitlerini en doğru şekilde takip edebilmeniz için geliştirilen Namaz Vakitleri Pro uygulaması, namaz vakitlerine kalan zamanı da öğrenmenize olanak tanıyor. Kıble yönünü doğru bir şekilde hesaplayabileceğiniz pusula aracını da sizlere sunan uygulamada, namaz vakitleri için özel ezan sesleri seçerek hatırlatma ayarlayabiliyorsunuz. Uygulamaya girmeden vakitleri takip edebilmeniz için widget seçenekleri de sunan Namaz Vakitleri Pro uygulamasının özellikleri bunlarla da sınırlı kalmıyor.

Dini günleri öğrenebileceğiniz İslami takvim özelliği bulunan Namaz Vakitleri Pro uygulamasında, Ramazan ayında da iftar ve sahur vakitlerini öğrenebiliyorsunuz. Cihazlarınızın konum özelliğini etkinleştirdikten sonra konumunuzu tespit eden ve bulunduğunuz yer için namaz vakitlerini otomatik ayarlayan Namaz Vakitleri Pro uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri