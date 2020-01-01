Komşularınıza çeşitli tuzaklar kurarak tatillerini zehir etmek için mücadele edeceğiniz ve macera dolu anlara şahitlik edeceğiniz Neighbours from Hell: Season 2, mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

İlginç konusu ve sürükleyici özelliği ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, bubi tuzakları kurarak komşularınızı yıldırmak için maceraya atılmak ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam etmektir.

Oyunun temel mantığı çevredeki komşu evlere giderek çeşitli tuzaklar kurmak ve insanları kızdırmak için çaba göstermektir. Farklı hikayeleri ve bağımlılık yapıcı bölümleri ile eğlenceye doyacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca ilginç karakter ve komşularınızı yıldırmak için hazırlayabileceğiniz sayısız tuzak yer almaktadır. Evin çeşitli bölümlerine kurduğunuz tuzaklarla komşularınızı kızdırmalı ve puan toplamalısınız.

Hem Android, Hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen keyif verici bir oyun olarak öne çıkıyor.