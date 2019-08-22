Neon Splash, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir bulmaca oyunudur.

Merak ve gizem uyandıran bir bulmaca oyunu olarak nitelendirebileceğim Neon Splash, gizli şekilleri ortaya çıkarmaya çalıştığınız bir oyundur. Ekrandaki renkli sıvıyı sağa ve sola çevirerek gizlenmiş şekilleri açığa çıkarmaya çalıştığınız oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda neon ışık teması yer alıyor. Birbirinden zorlu yüzlerce bölümün yer aldığı oyunda sürükleiyici bir etki de yer alıyor. Basit parmak hareketleriyle şekilleri döndürerek ortaya çıkarabileceğiniz Neon Splash oyununu mutlaka denemelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz Neon Splash oyunu sizleri bekliyor.

Neon Splash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.