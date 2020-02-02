Nike markasının resmi alışveriş uygulaması olan Nike uygulaması, geniş ürün yelpazesine sahip olan markanın tüm ürünlerini lisleyebilmenize ve aynı zamanda da satın almanıza olanak sağlıyor.

Kolay kullanımı ve basit arayüzüyle dikkat çeken uygulamada ayakkabıdan eşofmana, şapkadan eldivene kadar pek çok farklı ürünü inceleyebiliyorsunuz. Basit ve anlaşılır arayüzüyle de oldukça sade bir tasarım sunan Nike uygualması, markanın ürünlerini en detaylı şekilde inceleyebileceğiniz platform diyebilirim. Eğer online alışveriş yapmayı seviyorsanız ve spora düşkün biriyseniz telefonunuzda mutlaka olması gereken bir uygulama da diyebilirim.

Ayrıca özel etkinlikler hakkında da bilgi edinebileceğiniz uygulamada son trendleri yakından takip edebiliyorsunuz. Ayrıca nike editörleri tarafından belirlenen en iyi seçimleri de görüntüleyebiliyor olacaksınız. Ayrıca satın alım dışında, müşteri hizmetleri için de kullanabileceğiniz uygulamada anında canlı destek alabiliyorsunuz.

Nike uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.