Nimet Abla uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Milli Piyango bileti satın alabilirsiniz.
Türkiye’nin şanslı milli piyango bayisi olarak bilinen Nimet Abla, Android cihazlarınız üzerinden Milli Piyango bileti alabilmenizi sağlıyor.
Bugüne kadar onlarca kişiyi zengin eden ve namı tüm ülkeye yayılan Nimet Abla bayisi, özellikle yılbaşı biletleri satışa çıktığında yoğun bir kalabalığı ağırlıyor. Belki çıkar umuduyla bayinin önünde uzayıp giden bir kuyruk oluşturan insanların, sıra beklemeden bilet alabilmesi için Nimet Abla mobil uygulaması da hizmete sunulmuş.
Uygulamaya üye olduktan sonra tam, yarım veya çeyrek bilet satın alabileceğiniz uygulamada ikramiye planını da inceleyebiliyorsunuz. Daha önce satın almış olduğunuz biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını da öğrenebileceğiniz Nimet Abla uygulamasında bilet arşivi bölümünü de inceleyebiliyorsunuz. Nimet Abla bayisi hakkında bilgi de edinebileceğiniz uygulamada merak ettiklerinizi Yardım bölümünden öğrenebilir ya da İletişim bölümünden sorabilirsiniz.
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