Türkiye’nin şanslı milli piyango bayisi olarak bilinen Nimet Abla, Android cihazlarınız üzerinden Milli Piyango bileti alabilmenizi sağlıyor.

Bugüne kadar onlarca kişiyi zengin eden ve namı tüm ülkeye yayılan Nimet Abla bayisi, özellikle yılbaşı biletleri satışa çıktığında yoğun bir kalabalığı ağırlıyor. Belki çıkar umuduyla bayinin önünde uzayıp giden bir kuyruk oluşturan insanların, sıra beklemeden bilet alabilmesi için Nimet Abla mobil uygulaması da hizmete sunulmuş.