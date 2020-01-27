Noisli, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir rahatlama uygulaması olarak tanımlanabilir.

Günün stresini atmanıza ve rahatlamanıza yardımcı olabilecek bir uygulama olan Noisli, farklı sesleri dinlemenizi sağlıyor. Noisli uygulaması, temel olarak içerisinde farklı ortam seslerini barındırıyor ve bu düzenli ses akışları sayesinde beyninizin işinize odaklanmasına, uykunuzu dağıtan çevresel seslerden etkilenmemesine yardımcı oluyor. Kullanıcılar Noisli içerisinde yer alan ses akışlarını birleştirerek özel birleşimler de yakalayabilmekteler.

Noisli uygulamasının içerisinde yağmur sesi, fırtına sesi, rüzgar sesi, orman sesi, yaprak sesi, su akışı sesi, dalha sesi, kamp ateşi sesi, gece sesleri, fan sesi, tren sesi, kafe sesi gibi ses akışları yer alıyor. Uygulama arka planda da çalışabilyor ve bu sayede cihazınızda farklı uygulamaları kullanırken veya internette gezinirken Noisli'den yararlanabiliyorsunuz.

Noisli'de ses akışları dinlenirken uygulama ekrandaki renkleri de otomatik olarak değiştirebiliyor ve bu sayede gözlerinizinde yorulmamasını sağlıyor.

Noisli uygulamasını Android cihazlarınıza ücretli olarak indirebiliyorsunuz.