OASIS uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan öğrenci bilgi sistemine kolayca ulaşabilirsiniz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine yönelik geliştirilen OASIS, öğrencilerin birçok konuda ihtiyaç duyabilecekleri öğrenci bilgi sistemine ulaşabilmelerini kolaylaştırıyor. Vize ve final notlarınızı kontrol edebileceğiniz uygulamada, mevcut yarıyıldaki devamsızlıklarınızı da güncel olarak kontrol edebiliyorsunuz.

Öğretim görevlileri tarafından gönderilen bilgi ve duyuru mesajlarını da görüntüleyebileceğiniz OASIS uygulaması, mevcut dönemdeki ders programınızı da inceleyebilmeniz mümkün. İhtiyaç duyduğunuzda transkriptinizi de görüntülemenize olanak tanıyan ve ders analizlerini inceleyebileceğiniz OASIS uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri